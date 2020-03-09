المحافظات العراقية تتحول إلى كانتونات لمواجهة كورونا

أعلنت محافظة النجف جنوب العراق الاثنين، غلق منافذها الحدودية لمدة سبعة أيام، باستثناء دخول البضائع والسلع، وأبناء المحافظة من حاملي بطاقة السكن المحلية.

ويأتي هذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل العراق، 61 إصابة، توفي 6 منها، في مختلف محافظات البلاد.

وبالتزامن، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة البصرة إغلاق جميع مداخل المحافظة الخارجية، ومنع دخول الوافدين من باقي المحافظات، بعد أقل من 24 ساعة على تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان، إنه ”يُمنع منعاً باتاً دخول أي مواطن من أي محافظة من غير محافظة البصرة، ويُسمح بالدخول فقط لمواطني البصرة بعد إجراء الفحص الصحي“.

وأعلنت إدارة محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم، وفاة أول مصاب بفيروس كورونا، كان قادماً من إيران.

وقبل يومين، قررت محافظة كربلاء منع المواطنين الوافدين إليها، والسماح فقط للمواطنين بالدخول، وهو ما أثار استياء بعض المواطنين من تكرر تلك القرارات التي ستحول البلاد إلى كانتونات، في ظل السماح بدخول الإيرانيين وعدم السيطرة على تلك القضية رغم المنع الرسمي الحاصل، ما يعزز فرص انتشار الفيروس.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما تم حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.