ما حقيقة إغلاق فندق بالقاهرة بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا؟

علق المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري على أنباء إغلاق فندق في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا به، مكتفيا بالقول إن ذلك غير دقيق دون الخروج بنفي صريح أو تأكيد.

وقال في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج ”القاهرة الآن“، عبر شاشة ”العربية الحدث“، إن ما ذُكر غير دقيق، قائلا: المعلومة الدقيقة إن وُجدت سيتضمنها بيان وزارة الصحة اليوم بخصوص آخر تحديث للحالات“.

ونقلت صحف مصرية صورا قالت إنها سيارات لوزارة الصحة المصرية قامت بنقل 3 أشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتهم لشخص كندي الجنسية، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وتم إغلاق كافة أبواب الفندق وأخذ الاحترازات اللازمة، من أجل القيام بكافة عمليات التعقيم اللازمة، لمنع انتشار الفيروس بين الأشخاص المخالطين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد إلى 59 حالة، ولكنها لم تذكر أي إصابات تم نقلها من الفندق بمحافظة القاهرة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي تقريرا صادرا عن وزارة الصحة المصرية، يرصد وقوع 3 إصابات بفيروس كورونا داخل فندق بالقاهرة، وتم نقل الإصابات لمستشفى النجيلة بمطروح بعد أن لوحظ عليهم ارتفاع درجة الحرارة.