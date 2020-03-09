كورونا يمنع خامنئي من إلقاء خطابه السنوي في مشهد

المصدر: ا ف ب

ألغى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في الـ20 من مارس الجاري في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، بمناسبة رأس السنة الفارسية، بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال مكتب خامنئي في بيان اليوم الاثنين، إنّ ”حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول من العام الجديد، لن يجري هذا العام وآية الله خامنئي لن يتوجّه إلى مشهد“.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين عن 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز ”أكّد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد“.

وأضاف ”يرفع ذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)“.

وأوضح جهانبور أن معدّل الإصابات الجديدة يتراجع ”لكن لا يزال من المبكر تحديد“ متى سيكون من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس.

وتابع المسؤول الإيراني: ”أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، ولذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة“.

وتعد إيران بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس خارج الصين، حيث ظهر في كانون الأول/ديسمبر، وسجلت معظم الإصابات في طهران (1945 حالة)، تليها قم (712 إصابة مؤكدة) حيث تم الإعلان عن أولى الإصابات في الجمهورية الإسلامية.