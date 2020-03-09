الصحة العالمية تحذر من خطر حصول وباء ”فعلي“ جراء فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

نبهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إلى أن ”خطر حصول وباء“ جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، ”بات فعليا جدا“.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف: ”بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء بات فعليا جدا“.

وتابع قائلا: إنه ”سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه، لسنا تحت رحمة الفيروس؛ لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار“ الوباء.

وأضاف غيبريسوس أنه ”رغم أننا نسمي ذلك وباء فإننا قادرون على السيطرة عليه، علينا أن نتذكر بأنه عبر خطوات سريعة وحاسمة نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة“.

ووجه مدير المنظمة رسالة أخرى إيجابية، موضحا أن ”معظم“ من أصيبوا سيشفون، لافتا إلى أنه من أصل ”80 ألف إصابة سجلت في الصين“، بؤرة الوباء، ”فإن أكثر من 70% تعافوا“.

ودعا غيبريسوس الدول إلى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا بذريعة أنه يصيب خصوصا المسنين، مؤكدا أن ”كل إنسان له أهميته“.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول، وخلف أكثر من 3800 وفاة في 100 بلد ومنطقة.

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الحالات الطارئة في منظمة الصحة مايكل راين، قائلًا: ”بخلاف الإنفلونزا، نستطيع التصدي لكورونا، نستطيع إبطاء“ انتشاره، معربا عن أمله أن تتيح إجراءات الحجر التي اتخذتها إيطاليا احتواء الوباء بهدف السماح لدول أخرى بالاستعداد بشكل أفضل.

وأضاف: ”لست قلقا من كلمة (وباء)، ما يقلقني أكثر هو رد فعل العالم“، داعيا الجميع إلى النضال للقضاء على كورونا.