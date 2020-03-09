عند شعورك بالتعب والإعياء.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

الغذاء هو آخر ما يدور في أذهاننا عندما نعاني مرضًا، إلا أنه يجب علينا الاحتياط من نوعية الطعام الذي نتناوله عند الشعور بوعكة صحية، وهذه بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تجعل الإنسان يشعر بأنه أسوأ في مواجهة المرض:

القهوة

يجب أن تتجنب شرب القهوة إذا كنت تُعاني من أي تعب، خصوصًا إذا كان لديك خلل في المعدة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكافيين الموجود في القهوة مدر للبول، لذا يمكن أن يجعلك تتبول كثيرًا، مما يجعلك تشعر بالجفاف، وتعتبر هذه أنباءً سيئة عندما تقاوم نوعًا ما من الفيروسات أو نوعًا من أنواع العدوى.

ويكون الكافيين أسوأ إذا كنت تتقيأ أو كنت تعاني من الإسهال، لأن كليهما سيتسببان في فقدان المزيد من السوائل، علاوة على ذلك، يمكن أن يحفز الكافيين العضلات في الجهاز الهضمي ويكثف الإسهال.

عصير البرتقال

عليك تجنب عصير البرتقال إذا كان لديك سعال أو التهاب في الحلق، فالبرتقال يجعلك تشعر بالحموضة، ولكن عندما يكون لديك سعال أو برد فإنه يمكن أن يسبب أضرارًا أكثر من نفعه، وذلك لأن حمض الستريك يهيج بطانة الحلق الملتهبة بالفعل؛ وهذا يعني أن الحلق سيستغرق وقتًا أطول للشفاء.

الحلويات

من المهم تجنب الحلويات إذا كنت تعاني من أي نوع من الأمراض، وبشكل خاص الخلل في المعدة، حيث يعوق تناول السكر مؤقتًا قدرة خلايا الدم البيضاء على صد البكتيريا؛ لذلك وبعد تناول وجبة خفيفة من السكريات يكون نظام المناعة لديك أضعف لعدة ساعات؛ نتيجة لذلك سيكون جسدك أقل فعالية في محاربة الجراثيم التي تسبب لك المرض.

الصودا

إذا كنت تعاني من أي نوع من الأمراض، وخاصة الخلل في المعدة، يجب تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، حيث ستجعلك تشعر بالجفاف كما أنها مليئة بالسكريات التي من شأنها أن تعطل نظام المناعة وتعبث بالجهاز الهضمي.

المقرمشات

يجب تجنب مثل هذا النوع من الحلويات إذا كنت تعاني من السعال أو التهاب في الحلق، حيث إن مثل هذه الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس أو حتى الخبز المحمص ستجعلك تشعر وكأنك تأكل زجاجاً، وكلما زاد تهيج الحلق لديك استغرق الأمر وقتًا أطول للشفاء.

الحليب

ينبغي تجنب الحليب إذا كنت تعاني من الاحتقان والتهاب الحلق، إذ إن الألبان تجعلك تنتج المزيد من البلغم والمخاط، ومع ذلك لا يوجد دليل واضح على ذلك.

الأطعمة المقلية أو الدهنية

يجب تجنب مثل هذه الأطعمة إذا كان لديك خلل في المعدة، إذ إن الأطعمة الدهنية تستغرق وقتًا أطول للتنقل عبر الجهاز الهضمي ما قد يؤدي إلى زيادة الغثيان ويسبب ارتداد الحمض.

كما أنها يمكن أن تؤدي إلى تقلصات في عضلات الجسم، ما يجعل الإسهال أسوأ بكثير.

الأطعمة الحارقة

من الضروري تجنب الأطعمة الحارقة إذا كان لديك سيلان في الأنف، حيث إن الفلفل الحار والصلصة الحارة يهيجان الممرات الأنفية، لذلك إذا كان لديك سيلان من الأنف بالفعل، فإن الحرارة ستزيد الأمر سوءًا.