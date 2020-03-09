عودة 13 أمريكيا إلى وطنهم بعد احتجازهم أياما في فلسطين

قال رئيس بلدية فلسطيني إن 13 أمريكيا في طريقهم للعودة إلى موطنهم من الأراضي المقدسة، اليوم الإثنين، بعد أن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا.

ووضعت المجموعة وهي من كنيسة فايرهوب بولاية ألاباما الأمريكية في الحجر الصحي بفندق إنجل في بيت جالا المجاورة لبيت لحم، يوم الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابة عدد من الموظفين في الفندق.

وتقع بيت جالا في الضفة الغربية المحتلة قرب مدينة بيت لحم.

وأكد رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس إنهم غادروا، اليوم الإثنين، متوجهين إلى مطار بن غوريون في إسرائيل على مشارف تل أبيب، للعودة إلى الولايات المتحدة.

وشوهدت المجموعة وهي تركب سيارة فان في بيت جالا، وكان أحدهم على الأقل يرتدي كمامة طبية.

وتأكدت إصابة 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بفيروس كورونا، بينهم 24 في منطقة بيت لحم.

وبموجب حالة طوارئ أعلنتها السلطات الفلسطينية لمدة 30 يوما، تتم إعادة الأجانب عند نقاط التفتيش، بينما صدرت أوامر بإغلاق المدارس والكليات والحضانات والمتنزهات العمومية.