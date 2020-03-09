كورونا يعم دول الاتحاد الأوروبي بعد إصابتين في قبرص

المصدر: ا ف ب

أعلنت قبرص، اليوم الإثنين، أنها سجلت إصابتين بفيروس كورونا المستجد، ما يعني أن الفيروس بات منتشرا في كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس يوانو، في مؤتمر صحافي، إن المصابين هما شخصان قبرصيان، الأول شاب (25 عاما) عاد أخيرا من رحلة إلى ميلانو في شمال إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين، والثاني عامل في القطاع الصحي، وتحديدا في المستشفى المركزي في نيقوسيا.

وأوضح أن المصاب الثاني (64 عاما) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة التي أحصت 319 إصابة على أراضيها.

وأفادت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني، أن قبرص كانت الدولة الوحيدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصِ إصابات بالفيروس على أراضيها.

وما أعلنه وزير الصحة يشمل فقط جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 بمعزل عن الشطر الشمالي أو جمهورية شمال قبرص التي تحتلها تركيا منذ عام 1974.