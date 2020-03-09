مصر تعلق فعاليات التجمعات الكبيرة لتفادي كورونا

قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة، أو التي تتطلب انتقال تجمعات كبيرة بين المحافظات، إلى حين إشعار آخر.

ومن شأن هذا القرار منع إقامة الموالد الدينية مثل مولد السيد البدوي، ومولد السيدة زينب، ومولد إبراهيم الدسوقي، التي توافق مواعيد إقامتها جميعا شهر مارس/آذار الجاري.

كما قررت وزارة الثقافة المصرية إلغاء جميع فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد مرور ثلاثة أيام من انطلاقه.

وفي أحدث إحصائية لضحايا فيروس كورونا في مصر، قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في البلاد الدكتور جون جابور، إن هناك 56 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف جابور خلال الندوة التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن نسبة الإصابة في دول حوض البحر المتوسط ومن بينها مصر تقدر بـ 1.9%، وهي نسبة لا تقلق كثيرا، خاصة مع الإجراءات الاحترازية، حسب قوله.