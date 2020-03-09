مصر ترفض تشريح جثة السائح الألماني المتوفى بسبب كورونا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، رفضها وبشكل قاطع تشريح جثة السائح الألماني المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر من وزارة الصحة المصرية: إن جثة السائح الألماني توماس فالك، الذي توفي الأحد، ما زالت حتى الآن متواجدة في مشرحة مستشفى الغردقة العام، موضحة أنه لن يتم تسليم الجثمان إلا بحضور مندوب من السفارة الألمانية بالقاهرة ومعه أحد من ذوي المتوفى.

وقالت المصادر ”إنه لن يتم تشريح جثة السائح المتوفى خوفًا من نقل العدوى في محيط المكان المتواجد به، أو إصابة أحد الأطباء عند التشريح“، مبينة أن ”أمر تشريحه يعود إلى أهله وذويه بعد وصوله إلى بلاده ألمانيا“.

وأكدت المصادر أنه تم سحب عينات من جميع المخالطين للسائح المتوفى وعددهم 12 شخصًا، إضافة إلى تعقيم المستشفى العام بالغردقة وفندق الإقامة الذي تواجد به.

وبينّت المصادر أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالسائح الألماني أوضح أن سبب الوفاة يعود إلى فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد.

يُذكر أن السائح الألماني توماس فالك وصل إلى مصر بتاريخ 29 فبراير/ شباط الماضي لقضاء إجازة سياحية في الأقصر وأسوان، وأنه قضى مع زوجته عدة أيام، وتوجه بعدها إلى مدينة الغردقة بتاريخ 5 مارس/ آذار الجاري وأقام في فندق بقلب المدينة.