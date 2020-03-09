قرارات هامة للمقيمين في الكويت المسافرين حاليا

سمحت وزارة الداخلية الكويتية يوم الإثنين، باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي لمن هم خارج البلاد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن القرار صدر لغايات التسهيل على الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين في بلدانهم.

ودعت الداخلية، أصحاب العمل والشركات للتوجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج إذن العمل، ومن ثم مراجعة إدارة شؤون الإقامة التابع لها؛ عنوان المنشأة، لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج البلاد، على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

ووفق البيان، يمكن تجديد إقامة العمالة المنزلية مادة (20) حال وجودهم خارج البلاد، داعيا المواطنين للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم لإنجاز المعاملة وفق الضوابط والشروط.

ويأتي القرار بحسب بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا، إنطلاقا من حرص الوزارة على لمّ شمل الأسرة وتوفير الاستقرار وتجديد الإقامة للملتحقين بعائلات الموجودين خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وفي حال وجود رب الأسرة خارج البلاد وزوجته وأولاده داخل دولة الكويت فسيتم منحهم إقامة مؤقته وفق الضوابط والشروط المقررة، داعيا رب الأسرة للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لتجديد إقامة ذويه.

كما تقرر تمديد كل الزيارات مدة شهرين، وتمديد إذن الغياب مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة.

وتسري هذه القرارات، على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية من الجاليات الهندية واللبنانية والسيرلانكية والبنغلادشية والفلبينية والصينية والإيرانية والسورية والمصرية والعراقية والتايلاندية والإيطالية والكورية واليابانية، إضافة الى سنغافورة وهونغ كونغ.