وفاة 16 إيرانيا تناولوا خمورا مغشوشة بزعم شفائها من كورونا

توفي 16 إيرانيا الإثنين، نتيجة إصابتهم بالتسمم إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة بهدف شفائهم من فيروس كورونا، الذي يشهد انتشارا واسعا في جميع المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية بالأهواز، الدكتور علي إحسان بور تصريحات قال فيها، ”لقد شهدنا خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الإصابات بالتسمم والوفيات الناجمة عن شرب الكحوليات، حيث تعمل 3 مستشفيات بالمدينة على استقبال هذه الحالات بشكل متكرر“.

وأشار بور إلى أن ”عدد المتوفين نتيجة تناول مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة الأهواز وحدها وصل حتى الإثنين، إلى 16 شخصا، في ظل إقبال المواطنين على تناول المشروبات الكحولية بزعم أنها تشفي من فيروس كورونا”.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية كشفت خلال الأيام الماضية نقلا عن مسؤولين، تزايد الإصابات بالتسمم نتيجة تناول كحوليات، حيث لفت رئيس قسم التسمم في مستشفى لقمان الحكيم بالعاصمة طهران، شاهين شادنيا، إلى أن زيادة هذه الحالات جاء بعد تقارير تحدثت عن أن تناول الكحوليات يحد من الإصابة بفيروس كورونا“ وفق ما نقلت وكالة”مهر“ المحلية.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المعروف طبيا بـ ”كوفيد-19″، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية بلوغ عدد الوفيات بالفيروس إلى 237 حتى الإثنين، فيما باتت البلاد بؤرة تفش للفيروس في منطقة الشرق الأوسط بعدما سجلت دول الجوار إصابات لمواطنين كان أغلبهم قادمين من إيران.