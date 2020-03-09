الحكومة الفلسطينية تغلق الحدود مع الأردن لمواجهة ”كورونا“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن حكومته تنسق مع الأردن لإغلاق الحدود بين البلدين قريبا، بسبب فيروس كورونا. وتوقع اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى ارتفاع العدد إلى 20 مصابا، مضيفا ”أنشأنا مستشفى جديدا في بيت لحم، معدا بشكل كامل للتعامل مع الحالات المصابة، وأصبح جاهزا…