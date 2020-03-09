الحكومة الفلسطينية تغلق الحدود مع الأردن لمواجهة ”كورونا“

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن حكومته تنسق مع الأردن لإغلاق الحدود بين البلدين قريبا، بسبب فيروس كورونا.
وتوقع اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى ارتفاع العدد إلى 20 مصابا، مضيفا ”أنشأنا مستشفى جديدا في بيت لحم، معدا بشكل كامل للتعامل مع الحالات المصابة، وأصبح جاهزا الآن“.
ويربط معبر ”الكرامة“ البري، بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق ”أنجل“، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.