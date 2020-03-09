علاجات منزلية للتخلص من ”حب الشباب“

تعد البثور أو ما يعرف بـ“حب الشباب”، مرضا جلديا، يمكن أن يصيب الإنسان في أي مرحلة عمرية، ويصاب الشخص به عندما يحدث انسداد بصيلة الشعر بخلايا الجلد الدهنية الميتة، التي سرعان ما تتحول إلى بثور حمراء متورمة ممتلئة بالقيح.

وينصح إذا ما ظهرت هذه البثور بعدم الضغط عليها حتى لا تتفاقم العيوب وتسبب ندبا أو عدوى، ونتيجة لذلك، كثير من الناس يبحثون عن علاجات منزلية فعالة لعلاج البثور بشكل طبيعي.

وهناك عدد قليل من العلاجات المنزلية يمكن أن يساعد في التخلص من البثور في الوجه، كما يمكن أيضا أن يمنع ظهور أنواع جديدة منها.

عصير الليمون

يعد عصير الليمون الحمضي أحد العلاجات المنزلية الفعالة للبثور، بسبب عصارته المضادة للأكسدة، وتساعد خصائصه المضادة للبكتيريا كذلك في تطهير المسام.

لب الطماطم

يساعد تدليك الجلد المصاب بالبثور، بـ ”لب الطماطم“ في تجفيف تلك الأماكن المصابة وإغلاق المسام، لأنها غنية بفيتامين هـ، وفيتامين ج، إلى جانب احتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

الثوم

يساعد الثوم على تطهير الدم من السموم؛ ما يؤدي بدوره إلى جلد لامع وبشرة تتميز برونقها، كما أن الأمر آمن تماما وغير مكلف، كل ما في الأمر هو أن تضع عصير الثوم على وجهك لدقائق.

قناع العسل والقرفة

يعد مركب العسل والقرفة من المصادر الممتازة للمواد المضادة للأكسدة، إذ يمكنه محاربة البكتيريا والحد من الالتهابات، التي تؤدي إلى ظهور البثور على الجلد.