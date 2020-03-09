الوزير الكويتي مبارك الحريص يخضع للحجر بسبب كورونا

طالت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس ”كورونا“ في الكويت، وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الذي من المقرر أن يخضع للحجر المنزلي فور عودته إلى البلاد ليصبح أول مسؤول يخضع للحجر.

وسيخضع الحريص الذي يتواجد حالياً في بريطانيا التي دخلت في نطاق الدول المشمولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية على القادمين منها فور عودته إلى البلاد للحجر المنزلي، وذلك عقب انتهاء إجازته الخاصة التي يقضيها هناك.

وسبق أن أثيرت قبل أسبوع شائعات طالت الوزير الحريص مفادها بأنه يخضع للحجر المنزلي عقب عودته من إجازة قضاها في إيطاليا، ليتم نفي هذه الشائعات والتأكيد أن الوزير يقضي إجازة في بريطانيا وسيعود خلال أيام.

وتشهد الكويت حالة من الاستنفار الرسمي بمختلف الجهات عقب وصول المرض إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 64 شخص، بالرغم من الإجراءات المشددة لتي اتخذتها السلطات ومنها وضع العائدين بالحجر الصحي والمنزلي تبعاً للدولة القادمين منها.