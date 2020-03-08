مصر تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 55 بينهم ممرض

كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها وصلت لـ 55 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأضاف مجاهد في مداخلة تليفزيونية ببرنامج ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”MBC مصر“، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك عددا من الحالات المصابة التي تماثلت للشفاء، ويبلغ عددها 12 حالة.

وأكد أن مصر لن تخفي أي أرقام خاصة بعدد المصابين بـ“كورونا“، خاصة أن مصر شريكة لمنظمة الصحة العالمية، وحريصة على تقديم كافة المعلومات الخاصة بالمرض في مصر.

وتداولت تقارير محلية إن من بين المصابين الجدد بالفايروس ممرض عامل قي القطاع الحكومي.

وحول حالة الوفاة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، الأحد بفيروس ”كورونا المستجد“، لسائح ألماني الجنسية، أوضح مجاهد أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.

وأشار إلى أنه تم وضعه في الرعاية المركزة نظرًا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد 8 مارس.

وأكد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان، تتخذ إرشادات منظمة الصحة العالمية وكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم تعقيم وتطهير المستشفى.