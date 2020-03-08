ارتفاع إصابات كورونا إلى 39 حالة في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 39.

ونقلت صحيفة يديعوت العبرية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها:“تم الكشف عن 10 حالات جديدة مصابة بكورونا (كوفيد -19)؛ ليرتفع أعداد المصابين إلى 39 حالة في إسرائيل”.

وأوضحت الوزارة أن 5 مصابين من بين الحالات العشر المصابة حديثًا جاءوا من بلدان: إيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، والنمسا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية عزمه دراسة توسيع نطاق القيود المفروضة على الدخول إلى إسرائيل لتشمل المسافرين من كل الدول.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم اتخاذ ذلك الإجراء بعد التشاور مع خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية يوم غدٍ الإثنين.

وتابع:“إذا ما جرى اتخاذ ذلك سيتم الطلب من كل شخص يصل إسرائيل الحجر المنزلي مدة 14 يومًا (فترة حضانة الفيروس منذ الإصابة حتى ظهور الأعراض)“.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مدينة ”ووهان“ الصينية؛ تفشى الفيروس بشكل سريع ليحصد حتى، ظهر اليوم الأحد، أرواح 3600 شخص غالبيتهم من دول: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا.

فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من 107 آلاف، وسط جهود دولية متسارعة لاحتواء الفيروس القاتل.