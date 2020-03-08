قطر تحظر دخول المسافرين من 14 دولة بسبب ”كورونا“

حظرت قطر مؤقتا دخول المسافرين من 14 دولة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مكتب الاتصال الحكومي قوله إنه تقرر تعليق دخول القادمين إلى قطر مؤقتا من بعض الدول كإجراء احترازي، نظرا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبينت أن القرار الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الإثنين، يشمل كلا من بنغلادش، والصين، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا وتايلند.