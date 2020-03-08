عادات يومية تساهم في تسريع الشيخوخة.. تعرف إليها

تحدد اختياراتنا وأنظمة حياتنا في فترة الشباب شكل مرحلة الشيخوخة في المستقبل من حيث المظهر والحالة الصحية، لذلك نشر موفع “ با- باميل“ الإلكتروني عدة عادات خاطئة نرتكبها بشكل يومي من شأنها تسريع عملية الشيخوخة ومنها:

تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه

قال المسؤول الطبي في مستشفى سانت جوزيف، ريموند كاسكاري، إن الضغط الشديد والتوتر العصبي نتيجة إلزام أنفسنا بتنفيذ عدة مهام مختلفة في نفس الوقت يؤدي لقدر كبير من الضغط والإجهاد النفسي الذي يتسبب بتلف خلايا الجسم وتسريع عملية الشيخوخة.

التوقف عن أكل الحلوى

يعتبر تناول الحلويات عادة غير صحية إذا تم الإسراف فيها، لكن تناولها باعتدال مفيد للجلد والبشرة بسبب ارتباط السكر بألياف البروتين في خلايا الجسم، وقلة تناول السكر يؤدي لظهور ملامح داكنة حول العينين وفقدان ملامح الوجه وظهور التجاعيد وتوسيع مسامات الوجه.

النوم ساعات قليلة

يعتبر الحصول على ساعات نوم أقل من5-6 ساعات، من أكثر الأمور التي تسرع عملية الشيخوخة بالإضافة لظهور الهالات السوداء والتسبب في انتفاخ العيون وفقد النشاط والحيوية، لذلك من الأفضل الحصول على 7 ساعات من النوم بشكل يومي.

الجلوس معظم أوقات اليوم

يعتبر نمط الحياة المستقرة والجلوس لساعات طويلة أثناء اليوم من أحد الأسباب التي تسرع عملية الشيخوخة، وليس ذلك فقط، بل تؤدي لإصابة الجسم بالعديد من الأمراض مثل السمنة والكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

عدم استخدام كريمات العيون

من أكثر المناطق الرقيقة والحساسة في الجسم، هي المناطق المحيطة بالعيون، لذلك يفضل أن نستخدم الكريمات الغنية بفيتامين أ للعيون والتي تحتوي أيضًا على مضادات للأكسدة وفيتامين سي وحمض الهيالورونيك.

عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس

على الرغم من أهمية هذه الكريمات في حماية البشرة من تأثير أشعة الشمس الضارة، إلا أن العديد منا يستخدمها فقط في فترة العطلات على الشاطئ، لكن يجب أن ندرج الكريمات الواقية من الشمس في روتيننا اليومي من أجل حماية خلايا الجلد من التلف والشيخوخة المبكرة.

استخدام القشة لتناول المشروبات

يلجأ معظمنا لاستخدام القشة لتناول العصائر والمشروبات المختلفة لتجنب ترك البقع على الأسنان، لكن هذا الأمر يخلق المزيد من التجاعيد حول منطقة العيون وأيضًا حول منطقة الفم.