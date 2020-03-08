مصر.. قرار جديد بشأن الأجانب غير المصابين بكورونا على متن ”باخرة الأقصر“

قالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إن جميع الأشخاص الأجانب الذين كانوا على متن الباخرة النيلية في الأقصر، وثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، يمكنهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزيرة هالة زايد خلال تصريحات لقناة ”تين“ الفضائية، على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن ”الحالات المصرية السلبية ستظل تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي“، موضحة أن جميع الحالات مستقرة.

وأضافت أن“الإصابات المكتشفة على المركب، والبالغ عددها 45 إصابة، حاملة للفيروس ولا تعاني من أعراض كورونا“.

وعن الخوف الذي ينتاب العاملين بقطاع السياحة، قالت وزيرة الصحة المصرية إن“السياحة آمنة في مصر، وأنتم في أمان معنا، ومعًا سنتجاوز هذه الفترة، ويجب أن نكون حذرين بردود أفعالنا وعدم المبالغة“.

وأعلنت مصر، اليوم الأحد، وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمواطن ألماني الجنسية، وذلك بعد 7 أيام من وصوله مصر.