 لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بـ“كورونا“ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 حالة

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 إصابة.

وقال مستشفى رفيق الحريري (حكومي)، في بيان: ”أُجريت فحوصات مخبرية لـ116 حالة، جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات إيجابية.. يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي“.

وأوضح أن ”وضع المصابين (…) مستقر، عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.“

وأعلن لبنان، الجمعة الماضية، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 آذار/مارس الجاري، كإجراء وقائي بعد أن كان الإغلاق مقررا حتى الثامن من الشهر، وحذرت الصحة اللبنانية، في اليوم نفسه، من أن الفيروس خرج من ”مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار“ في البلد.