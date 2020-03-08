البحرين.. 85 إصابة بكورونا بعد فحص نحو 7 آلاف شخص

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البحرين، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، وصل إلى 85 حالة.

وقال عضو اللجنة، مناف القحطاني، خلال مؤتمر صحفي بالمنامة، إنه ”منذ بداية انتشار كورونا تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس“.

وأشار القحطاني إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس.

وأضاف أنه ”لا توجد حالات كورونا من داخل البلاد، وأن الحالات القائمة قادمة من الخارج أو من المخالطين لهذه الحالات“.

واتخذت البحرين إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا في البلاد، شملت تعليق الدراسة، كما دعت المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.