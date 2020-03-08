بسبب كورونا.. عُمان تعلن تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر، بناء على مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وقال الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: إنه ”سيتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي، أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، اعتبارا من اليوم“.

ودعت الوزارة المسافرين القادمين من جمهورية مصر خلال الـ 14 يوما الماضية التواصل مع مركز الاتصال في وزارة الصحة في حالة ظهور أعراض تنفسية وتطبيق الحجر المنزلي.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات الحجر الصحي، وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي وعدم الالتفات للشائعات.