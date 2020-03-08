بسبب كورونا.. إسرائيل تغلق حدودها البرية مع مصر

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستغلق حدودها البرية مع مصر، بداية من مساء اليوم؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة ”كان“ الرسمية، في تغريدة على تويتر، إن شركات سياحة إسرائيلية تلقت، إخطارا من السلطات، يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة، اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.

ووصل عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 مصابا، يخضعون للحجر الصحي بمستشفى ”شيبا“ قرب تل أبيب.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37.