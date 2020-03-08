إصابة رجل دين عراقي مقيم في إيران بكورونا

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي عادل العلوي، اليوم الأحد، إصابته مع 3 من أبنائه بفيروس كورونا في محل إقامتهم بمدينة قم الإيرانية.

وقال الموقع الرسمي للعلوي، في بيان، إنه يخضع لإشراف الأطباء رفقة أولاده الثلاثة.

وعادل العلوي، نجل المرجع الديني علي العلوي، ولد في 1955 في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وفي سبعينيات القرن الماضي، هاجر إلى إيران، واستقر في قم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (جنوب) العراق، تسجيل أول حالة وفاة جرّاء إصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، وهي خامس حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 إصابة.

وصباح الأحد، أعلنت هيئة المنافذ العراقية، البدء بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.