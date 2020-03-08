الحكومة الأردنية توضح تطورات الحالة الصحية للمواطن الوحيد المصاب بـ“كورونا“

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن المريض الأردني الوحيد المصاب بفيروس كورونا يتماثل للشفاء، وإن نتائج الفحوصات المخبرية أظهرت أن قوة الفيروس في جسده تتضاءل.

وأضاف وزير الصحة خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه لا توجد إصابات جديدة في المملكة لغاية الآن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات، للحد من إمكانية انتشار المرض ودخوله إلى المملكة.

وقررت الحكومة منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة الذين يذهبون إلى دول ينتشر فيها المرض، ووقف الرحلات المدرسية الخارجية وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى.

كما قدمت الحكومة النصح للمواطنين القادمين من بعض الدول التي لم تصل إلى مرحلة الموبوءة، ولكن يوجد فيها عدد كبير من الإصابات بالفيروس، مثل العراق ومصر وفرنسا واسبانيا وألمانيا، بعمل الحجر المنزلي الذاتي، لمدة أسبوعين، والاتصال بالجهات الصحية في حال ظهور أعراض عليهم؛ ليتم التواصل معهم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد الوزير أن مجلس الوزراء قرر أيضا تشديد الرقابة على المعابر الحدودية.

وقال الوزير، إنه سيتم اليوم استلام موقع حجر صحي جديد، وهو أفضل بكثير من الموجود حاليا في مستشفى البشير في العاصمة عمان، وسيتم نقل المحجور عليهم إلى هذا القسم، اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأضاف أنه تم استلام قسم العزل للحالات المثبتة، وهو مجهز طبيا بشكل فني كبير، بحيث يمنع انتقال الهواء والمرض من المصابين إلى الكوادر الصحية أو غيرهم.