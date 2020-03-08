الجزائر تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“.. والأمن يعتقل المصاب الهارب

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة مؤكدة.

جاء ذلك في وقت ألقت فيه قوات الأمن الجزائري، القبض على المواطن المصاب رضا بورحلة، الهارب من الحجر الصحي بمستشفى ”بوفاريك“ في ولاية البليدة، بعد ساعات من فراره إلى وجهة مجهولة.

وأثارت حادثة هروب الرجل المصاب بفيروس كورونا، هلعا لدى السكان بعد تمكن المعني من التسلل إلى خارج المستشفى، مخادعا بذلك فريق المناوبة الطبية الليلية.

وأطلقت السلطات الأمنية تحريات واسعة لملاحقة المريض الهارب، وقامت بتعليق صورته عند كل المراكز الأمنية والساحات العامة، ليصير بذلك أول مطلوب في المنطقة، بسبب الفيروس الآخذ في الانتشار عبر العالم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان: أن ”من بين الحالات المؤكدة، توجد 17 حالة تنتمي إلى الأسرة نفسها، وأن الحالة الجديدة تتعلق بجزائري عائد من إسبانيا“.

ونصحت الوزارة، الجزائريين بتعليق رحلاتهم إلى البلدان التي وصلها الفيروس، ضمن التدابير الوقائية المتخذة لتفادي العدوى.