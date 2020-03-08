الصحة المصرية: 85% من مصابي كورونا لا يحتاجون مستشفى (فيديو)

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن نسبة 85% من الحالات المصابة في العالم بفيروس كورونا المستجد، لا تحتاج مستشفى.

وطالبت وزيرة الصحة المواطنين، خلال لقاء تلفزيوني، بعدم المبالغة في الخوف من الفيروس، مضيفة أنه ”عندنا 46 من 48 أمرأة حاملة للفيروس دون أعراض“.

وأوضحت الوزيرة أنه ”من أعراض المرض، ارتفاع درجات الحرارة مع أعراض البرد والكحة وأعراض تنفسية، مشددة على ضرورة التوجه إلى مستشفى الحميات كإجراء احترازي عند ظهور هذه العلامات، ليتم أخذ عينة وإرسالها للمعامل المركزية، وإذا ثبتت إيجابيتها يتم عزل المريض ثم يتم البدء في تقصي المخالطين“.

وقالت إن ”مصر تعد من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا“، مؤكدة أن ”علاج الحالات يتم عبر إعطائها مضادات حيوية وخافض للحرارة حتى يتحول الإيجابي إلى سلبي، كاشفة عن 11 حالة سلبية من ضمن 45 حالة مصابة بالفيروس، تم عزلهم خارج المستشفى ومتابعتهم خلال 14 يوما“.

وأشارت زايد، إلى أن ”خطة الوزارة عدم توزيع المصابين على مستشفيات المحافظة؛ تجنبا لانتشار العدوى، بل تقوم بوضع المصابين على مستوى الجمهورية في مستشفى واحد، وحين يمتلئ تنتقل للمستشفى الآخر وهكذا“.

وأكدت أن ”مصر استوردت أحدث أجهزة الكشف عن الفيروس“، مشيرة إلى ”تكثيف الكشف على المسافرين القادمين من الصين، بؤرة انتشار المرض“.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين ووصولهم إلى 45 حالة إيجابية لمواطنين مصريين وأجانب.

وقالت هالة زايد في مداخلة تلفزيونية، إن المركب السياحي الذي تم اكتشاف هذه الحالات بداخله كان على متنه 171 شخصا، بينهم 101 من الأجانب و70 مصريا، وأثبتت التحاليل ظهور إجمالي 45 حالة إيجابية بـ“كورونا“، جميعها ليست عليها أي أعراض للفيروس.