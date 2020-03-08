الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 64 بعد تسجيل إصابتين جديدتين

قالت وزارة الصحة الكویتیة اليوم الأحد، إنه تم تسجيل إصابتين جدیدتین بفيروس كورونا، وإنه تم نقل الإصابتين إلى المستشفى المخصص لذلك؛ لتلقي الرعایة الصحیة اللازمة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، أن ”إحدى الإصابتين لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسیة المصرية“، موضحة أن ”المواطنة كانت قادمة من إيران فیما كان الوافد قد توجه إلى أذربیجان في زیارة خاصة عن طریق الإمارات وعاد منھا على خط سیر الرحلة نفسه، ولم یثبت سفره إلى مصر خلال الستة أشھر الماضیة“.

وأكدت أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة، وبعد التأكد من تاریخ السفر تم تفعیل إجراءات العزل كونه قادما من إحدى الدول التي سجلت إصابات بكورونا، وجارٍ نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.

يذكر أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين یرتفع مجموع الحالات المسجلة التي تأكد إصابتھا في الكویت إلى 64 حالة.