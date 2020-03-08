 إيران: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 194 – إرم نيوز‬‎

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 194

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 194

المصدر: رويترز

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 194، فيما أعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6566 حالة‎.

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