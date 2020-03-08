الصين: ارتفاع عدد وفيات ”كورونا“ إلى 3099 حالة

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد بالصين، إلى 3 آلاف و99 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 27 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 44 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفا و695 إصابة.

وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.