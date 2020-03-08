بلغاريا تسجل أول إصابتين بكورونا

المصدر: أ ف ب

اكتُشفت اول حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد في بلغاريا تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وامرأة تبلغ 75 عامًا لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما اعلن السبت مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وقال كانتاردجييف خلال مؤتمر صحافي انه تم التثبت من اصابة الشخصين بفيروس كورونا المستجد.

ويعيش الشاب في منطقة بليفين (شمالًا) والمرأة في غابروفو (وسط).

وأضاف كانتاردجييف أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضَين يخضعون للاختبار.

من جهته قال البروفيسور فنتسيسلاف موتافتشييسكي رئيس الوحدة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ان المريضَين لم يكونا خارج البلاد ولم يكونا على اتصال بأشخاص سافروا الى الخارج.