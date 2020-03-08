وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن المصابين بـ“كورونا“ (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، تفاصيل جديدة حول الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“ خاصًة بعد ارتفاع عدد المصابين ووصولهم إلى 45 حالة إيجابية لمواطنين مصريين وأجانب.

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة Mbc مصر أن المركب السياحي الذي تم اكتشاف هذه الحالات بداخله كان على متنه 171 شخصًا، بينهم 101 أجنبيًا و 70 مصريًا، وأثبتت التحاليل ظهور إجمالي 45 حالة إيجابية بـ“كورونا“ جميعهم ليس عليهم أي أعراض للفيروس.

#الحكاية| وزيرة الصحة تكشف الأرقام الأخيرة لأعداد المصابين بكورونا في مصر#MBCMASR pic.twitter.com/BwYw9QrXec — MBC مصر (@mbcmasr) March 7, 2020

وأشارت إلى أنه من بين الـ 45 حالة الإيجابية، كان هناك 11 شخصًا ثّبت تحليلهم قبل ساعات أنهم سلبيون، رغم أن حالتهم كانت إيجابية أمس، مضيفًة أن الـ 45 شخصًا دخلوا مستشفى العزل، بعدما تم إجلاؤهم بالطيران، مع إخلاء المركب من الحالات الإيجابية والحالات التي كانت إيجابية وأصبحت سلبية.

ونوّه الوزيرة أنه تم تطهير المركب وتعقيمه وسيكون هو مقر الحجر الصحي لباقي الحالات لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، على أن يتم التحليل لهم بشكل دوري وتوفير أي خدمة طبيبة.

#الحكاية| وزيرة الصحة تكشف الحالة المتسببة في تفشي كورونا على السفينة النيلية بالأقصر#MBCMASR pic.twitter.com/L5pD1Da8v9 — MBC مصر (@mbcmasr) March 7, 2020

وأضافت وزيرة الصحة قائلًة أن حالة المُصاب المصري القادم من صربيا عبر فرنسا، حرجة ولا يوجد تحسن في حالته ويخضع للعلاج في مستشفى العزل، ويبلغ من العمر 44 عامًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن لجنة الوزارة عندما ذهبت له في مستشفى خاص وجدت حالته غير مستقرة، وحالته لا تستجيب للعلاج منذ أيام، وتم التحليل له وظهرت لديه إيجابية الفيروس وما زال يخضع للعلاج بمستشفى العزل.