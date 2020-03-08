في ظل نقص الإمكانيات.. تخوف فلسطيني من قدرة وزارة الصحة على مواجهة كورونا

ينتاب المواطنين الفلسطينيين تخوف كبير من قدرة وزارة الصحة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، على مواجهة فايروس كورونا المستجد، في ظل الإمكانيات و الأدوية والمعدات الطبية.

هذا الخوف جاء بعد الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بالفيروس بين عدد من المواطنين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث أصيب 18 مواطناً ، إضافة إلى عزل أكثر من 500 فلسطيني في الحجر الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة ”معبر رفح“ ، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وسمحت إسرائيل، السبت، بإدخال معدات خاصة لإجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا لصالح قطاع غزة، حيث جرى ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي قدمت تلك المعدات لصالح القطاع الصحي.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة، السبت، أنّ الإمكانيات المحدودة التي تتوفر لديها تمكنها من التعامل مع أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي في الوزارة مجدي ضهير، في تصريح صحفي :“تتوفر لدينا معدات للتعامل مع الوضع الحالي، لافتًا إلى أن الدائرة الوقائية تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والوزارة برام الله.

وأشار ضهير إلى توفر المعدات اللازمة من معاطف وملابس وقائية وقفازات وكمامات لدى الأطباء في الحجر الصحي بمعبر رفح“.

ورغم الإعلان عن الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن التخوف عند الفلسطينيين لا زال موجودا، وخاصة في ظل معرفتهم بالإمكانيات المنقوصة في أروقة الوزارة، ومناشدة الصحة الفلسطينية في أكثر من مرة المؤسسات الدولية لتقديم الدعم لها، في ظل عدم استقرار الكهرباء ونقص عشرات الأصناف من الأدوية.

وقال أحد العاملين في القطاع الصحي والذي فضل عدم الكشف عن هويته إن:“ وزارة الصحة الفلسطينية لا تستطيع أحيانا التعامل مع العديد من الأمراض المزمنة وخاصة في ظل نقص الأدوية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والذي بدوره يؤثر على صحة المرضى في غزة“.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ“إرم نيوز“ “ لا بد أن تكون هناك رقابة مشددة على العمل في وزارة الصحة والمستشفيات في القطاع والضفة الغربية ”، مشيرا إلى أن الأطباء يجتهدون قدر المستطاع إلا أن الإمكانيات لا تساعدهم.

وتابع :“ أن عدد سكان قطاع غزة حوالي 2 مليون نسمة يسكنون في مساحة صغيرة، ويعتبر القطاع من أكثر المناطق في العالم كثافة سكانية، مما قد يسهل من انتشار الفيروس ”، مطالبا بالاستعداد جيدا والعمل وفق خطة طوارئ.

واستدرك قائلا :“ ينبغي التعامل بجدية مع هذا الخطر القاتل، والذي لم تستطع دول عظمى تمتلك مقومات طبية عالية المستوى على التعامل مع الفيروس“.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي ، مرسوما رئاسيا يقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه لمواجهة فايروس كورونا.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أنه بناءً على ذلك تقرر ”تعطيل المدارس ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات في كافة محافظات الوطن طيلة فترة الطوارئ“، مُشدداً على أن يكون الموظفين والأطباء على رأس عملهم.

وأضاف اشتية:“ ندرس إمكانية إغلاق المعابر الحدودية كافة مع دول العالم، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية في فلسطين“.