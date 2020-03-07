السعودية.. إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران (فيديو)

أعرب الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية عن شكره وامتنانه لـ 128 مواطنا سعوديًا أفصحوا عن تواجدهم في إيران، خلال الفترة الأخيرة في إطار جهود السلطات لمكافحة فيروس كورونا الجديد covid-19، والتي استثمرت المهلة المحددة للإفصاح.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية ببرنامج ”يا هلا“ عبر قناة ”روتانا خليجية“، أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفق احترازات معينة للوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أنه سيتم التأكد من خلال الفحوصات ما إذا كان هناك حالات إيجابية من عدمه بشأن الإصابة بـ“كورونا“ ووضعهم في الإجراءات الصحية المناسبة سواء في الحجر أو العزل، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح محمد العبد العالي تفاصيل التعامل مع الـ 7 حالات التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس ”كورونا“ قائلًا إن الإجراءات التي تمت أمكنت من اكتشاف الحالات وتأكيد إصابتها، منوهًا أنه يتم تقديم الرعاية الصحية في أفضل المستشفيات، منوهًا أن الحالة الصحية لجميعهم مطمئنة ومستقرة.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يكشف لـ #برنامج_ياهلا عن أحدث الأعداد التي تم التأكد من إصابتها بفيرس #كورونا بالمملكة، والإجراءات التي يتم اتخاذها معهم#خليجية#كورونا_الجديد@drmohka pic.twitter.com/NtSlRdDbGy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 7, 2020

وأشار متحدث الصحة السعودية إلى أنه سيستمر العمل لحصر كافة المخالطين للمصابين مبينًا أن إجراءات دائرة الاستقصاء الوبائي تتسع لضمان حماية المجتمع ورصد أي حالة إيجابية.

وعن مدى امتثال الحالات السبع للشفاء قال إن الحالات يتم متابعتها من خلال جدول علاجي معين وبعدها سيتم أخذ عينات لفحصها والتأكد من أن حالتهم الصحية خالية من الفيروس وفور الإعلان عن شفاء أي حالة سيتم الإعلان عنها.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، كما تم الإعلان اليوم عن إصابتين جديدتين الأولى لمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر الإمارات لتصل جميع الحالات المؤكدة إلى سبع حالات.