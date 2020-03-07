البحرين تدعو القادمين من 4 دول إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين

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قالت وزارة الصحة في تغريدة السبت إن البحرين طلبت من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد. وأشارت الوزارة إلى ”مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما…