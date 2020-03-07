مصر تعلن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمن ركاب باخرة للسياحة الداخلية تحمل اسم ”نيلية“ قادمة من أسوان إلى الأقصر جنوب البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، أن هناك 45 حالة مشتبه بإصابتها بـ“كورونا“، بينهم 26 مواطنا مصريا و19 أجنبيا ومن خلال الفحوص والتحاليل، ثبُت إيجابية 34 حالة وسيتم تحويلها إلى مستشفى العزل، و11 حالة سلبية.

وأضافت الوزيرة المصرية؛ أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، مبينة أن المواطنين المصريين المصابين تم نقلهم للحجر الصحي، ومعاينة جميع المخالطين لهم.