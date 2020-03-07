5 طرق بسيطة للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

يعد ارتفاع ضغط الدم (القاتل الصامت) المسبب الرئيس للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم بحسب مجلة ”ذا هيلث سايت“، نتيجة عدة عوامل أهمها، اتباع نظام غذائي غني بالأملاح والدهون، إلى جانب المعاناة المستمرة من مشاكل الكلى والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم والتاريخ العائلي.

وأوردت المجلة بعض الطرق البسيطة والفعالة التي قد يكون لها تأثير فعال في التحكم بضغط الدم، للمرضى الذين يعانون من ارتفاعه المستمر، إلى جانب الأدوية والمتابعة الدورية للطبيب.

المشي بانتظام

تساعد ممارسة التمارين على إمداد القلب بالقوة لضخ الدم بشكل أكثر كفاءة، خاصة إذا كانت تلك التمارين قائمة بشكل منتظم، لذلك ينُصح بالمشي السريع بانتظام ولمدة 30 دقيقة، من أجل تقليل ارتفاع ضغط الدم.

استغن عن الملح بالتوابل

يرتبط ضغط الدم المرتفع بتناول عنصر الصوديوم الموجود بكثرة في الملح، لذا، فأولى الخطوات نحو ضبط الضغط لديك أن تقلل من تناول الملح، وتجرّب توابل أخرى بديلة تحاول تعزيز المذاق لديك.

شُرب العصائر الطازجة بدلًا من الكحول

يمثل تناول الكحول 16% من حالات ارتفاع ضغط الدم في العالم، كما أن شرب كثير منه يؤثر في القلب فيُنصح بعصير الرمان، أو عصير التوت البري، ليحل محله من أجل دورة دموية صحية.

اختيار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تكمن أهمية عنصر البوتاسيوم في أنه يساعد الجسم في تخفيف الضغط عن الأوعية الدموية، لذا، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الخضراوات أو الموز أو الحليب أو الزبادي؛ كل هذه العناصر تعد علاجًا فعالًا للضغط المرتفع.

الشوكولاته الداكنة بديلًا عن الكافيين

من المواد التي تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، فنجان القهوة (الصباحي أو المسائي)، لذلك، كل ما عليك هو أن تقلل كمية الكافيين، أو تستبدلها بالشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو، التي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على خفض الضغط واسترخاء الشرايين.