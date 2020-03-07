مصاب بـ“كورونا“ يتعمد نشر العدوى داخل الحانات

تعمد رجل ياباني في الخمسينيات من عمره، مصاب بفيروس كورونا، زيارة حانتين في مدينة بمحافظة آيتشي، في محاولة متعمدة لنشر العدوى للآخرين، وفق تقرير نشره موقع ”طوكيو ريبورتر“.

وذكر التقرير أن الرجل الخمسيني بعد أن تأكد من إصابته بالفيروس، رفض البقاء في المنزل إلى حين العثور على مؤسسة طبية مناسبة للعلاج، وقرر أن يستقل سيارة أجرة إلى إحدى الحانات، وقبل مغادرته قال لأحد أفراد أسرته سأنشر فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة ”فوجي“ الإخبارية نقلًا عن مسؤولين في المدينة.

وتوجه الرجل بعد أن غادر الحانة الأولى التي قام بزيارتها سيراً على الأقدام لحانة أخرى تعمل فيها نساء، وفيها اعترف لأحد الأشخاص بأن نتيجة فحصه للفيروس كانت إيجابية.

وعلى الفور أبلغ المتواجدون السلطات، حيث وصل على الفور ضباط شرطة يرتدون بذلات واقية إلى الحانة، ليجدوا الرجل عاد بالفعل إلى منزله بسيارة أجرة.

وأفادت السلطات المحلية في المدينة بأن الحانتين تخضعان في الوقت الحالي للتعقيم، كما يخضع الموظفون والعملاء كذلك، إلى جانب ضبط الرجل الذي لم تذكر هويته وإرساله إلى مؤسسة طبية وإخضاعه إلى العلاج اللازم.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، أنه حتى صباح الجمعة ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1057 حالة.