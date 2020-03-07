إصابة زعيم حزب إيطالي شهير بفيروس كورونا (فيديو)

قال نيكولا تزينغارتي زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية الإيطالية، اليوم السبت، إنه أصيب بفيروس كورونا.

وظهر تزينغارتي في مقطع مصور على فيسبوك قال فيه: ”أنا أيضا مصاب بفيروس كورونا“.

وأضاف أنه يخضع للعزل الطوعي في منزله، فيما يجري التواصل مع كل من خالطه في الأيام الماضية لفحصهم، وذكر أنه في حالة جيدة.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! تم النشر بواسطة ‏‎Nicola Zingaretti‎‏ في السبت، ٧ مارس ٢٠٢٠

وإيطاليا هي أكثر بلد أوروبي متضرر من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة هناك 4636 حالة إلى جانب 197 حالة وفاة حتى أمس الجمعة. ويعلن البلد في الوقت الراهن عن أكبر عدد يومي من الوفيات مقارنة بأي بلد آخر جراء الإصابة بالفيروس.

وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسرحي؛ لمكافحة انتشار العدوى.‎