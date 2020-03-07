إقبال كبير للمقيمين العائدين للكويت على فحص ”كورونا“ الاحترازي (فيديو)

شهد مركز صبحان الصحي في الكويت، السبت، تكدساً بالمقيمين العائدين إلى البلاد الراغبين بالخضوع للفحص الطبي الاحترازي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في الكويت لتجنب تفشي المرض.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”المقيمين الموجودين أمام المركز قادمون من عدة دول، هي: الهند وبنغلاديش والفلبين ومصر وسورية وسريلانكا ولبنان وأذربيجان وتركيا وجورجيا، وقد تم توزيع البطاقة الصحية عليهم من قبل إدارة الصحة العامة خلال اليومين الماضيين“.

وبسبب الازدحام، طلب المركز الطبي إمدادات أمنية لتنظيم الموجودين، وسط توجه لزيادة الكوادر الطبية بصفة مؤقتة في المركز؛ لتفادي الازدحام المرجح انتهاؤه خلال الساعات المقبلة عقب قرار وقف الرحلات الجوية مع سبع دول.

وتداولت بعض الحسابات الإخبارية مشهداً من الازدحام، ظهرت خلاله جموع كبيرة من المراجعين أمام المركز، بينهم مصريون قالوا ”إنهم قاموا بالتوقيع على تعهدين طبيين لمراجعة المراكز الطبية المختصة خلال 72 ساعة من الوصول إلى الكويت“.