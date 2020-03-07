نائب وزير الصحة الإيراني ينفي شائعات اكتشاف علاج لفيروس“كورونا“

نفى نائب وزير الصحة الإيراني قاسم جان بابايي، اليوم السبت، شائعات حول توصل السلطات في بلاده إلى دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في عموم المحافظات الإيرانية منذ الكشف عنه في 19 من فبراير الماضي.

وقال جان بابايي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”لم تتم الموافقة على أي أدوية أو لقاح خاص ومضاد لفيروس كورونا المستجد“، مضيفاً: ”لدينا ضوابط خاصة في وزارة الصحة ولا يمكن نشر شائعات من هذا القبيل عن التوصل إلى دواء أو لقاح لفيروس كورونا“.

واعتبر المسؤول في وزارة الصحة نشر أي شائعات عن وجود دواء أو لقاح ”مخالفة“ يحاسب عليها القانون، مشيراً إلى أن الباحثين الإيرانيين يجرون اختبارات على بعض الأدوية واللقاحات ”ولكننا لم نتوصل بعد إلى أي علاج نهائي“.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مواصلة الإيرانيين عدم الحذر من هذا الفيروس، معتبراً أن ”مفتاح النجاح في السيطرة على فيروس كورونا هو التعاون الكامل بين المواطنين والسلطات الحكومية مع لجنة مكافحة فيروس كورونا“.

من جهته، أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا الدكتور حميد سوري أن ”مئة مدينة إيرانية تواجه تفشي فيروس كورونا“.

وأوضح الدكتور سوري للوكالة الرسمية ”إيرنا“: ”على الرغم من القيود لكننا نشهد حركة مرور إلى المدن الشمالية رغم النصائح الرسمية بعدم السفر والبقاء في المنازل“.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت: ”لا يزال بعض المواطنين لم يأخذ قضية كورونا على محمل الجد“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 145 شخصاً، بعدما سجلت السلطات خلال 24 ساعة الماضية وفاة 21 شخصاً.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن جهانبور قوله: إنه ”تم تسجيل 1076 إصابة جديدة و 21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية“، مضيفاً: ”لقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 والمتوفين إلى 145 والمتعافين إلى 1669“.