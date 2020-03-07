الصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات ”كورونا“ إلى 145والإصابات أكثر من 5800

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا إلى 145 وفاة، وأكثر من 5 آلاف و820 حالة إصابة بالفيروس في ظل تفشي الوباء في أقاليم البلاد كافة.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية ”ايرنا“ عن رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة، الدكتور كيانوش جهانبور، أن آخر إحصاء لحالات كورونا في إيران بلغت حتى اليوم السبت 145 حالة وفاة.

وأضاف جهانبور: ”لقد سجلت البلاد منذ ظهر أمس وحتى اليوم 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين بالفيروس حتى الآن 5823 حالة“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا في جميع أقاليم البلاد بعدما كانت تنحصر في مدينة قُم والعاصمة طهران، كما باتت إيران بؤرة تفش لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.