إيران.. تزايد التسمم نتيجة تناول الكحول لمواجهة كورونا‎

أعلن رئيس قسم التسمم في مستشفى لقمان الحكيم بالعاصمة الإيرانية طهران، ”شاهين شادنيا“، يوم السبت، تزايد حالات الإصابة بالتسمم جراء تناول الكحول في البلاد، مشيرًا إلى أن ”تناول الكحول جاء بعد التقارير التي تحدثت عن أن تناول الحكول يحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد“.

وقال الدكتور شاهين شادنيا، في مقابلة مع وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إن ”التسمم بالكحول قد زاد في الأيام الأخيرة وزاد عدد المرضى في مستشفى لقمان الحكيم في طهران، نتيجة الاعتماد على تقارير ومعلومات تفيد بأن المنتجات الكحولية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد“.

وأكد أن سبب زيادة تناول الكحول في العاصمة طهران هو الوقاية من فيروس كورونا وأنه في بعض الحالات، أدى استهلاك الكحول إلى وفاة البعض، من دون أن يكشف عن أعداد الوفيات.

وأصر شادنيا على أن الكحول ”لم يكن لها أي تأثير على الوقاية من فيروس كورونا“، مضيفًا أن هذا النوع من الكحول يعرض الجسم للخطر فقط.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن 11 شخصًا دخلوا المستشفى في جناح التسمم في وحدة العناية المركزة في مستشفى لقمان الحكيم بالعاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 والمتوفين الى 124، مشيرة إلى أن وزارة الصحة سجلت خلال 24 ساعة ماضية 1234 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن ”حصيلة المصابين بفيروس كورونا في طهران حتى الآن بلغت 1413 شخصًا و523 في محافظة قم، و424 في جيلان و388 في أصفهان و301 في محافظة مازندران.