برلماني إيراني: حصيلة ضحايا كورونا في مدينة ”رشت“ مخيفة

كشف البرلماني الإيراني، غلام علي جعفرزاده أيمن آبادي، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مدينة رشت (شمالا) تزداد بشكل ”مخيف“، لافتا إلى افتقار المدينة لأي إمكانات طبية تسهم في وقف انتقال العدوى بين المواطنين في ظل تفشي الفيروس في البلاد.

وقال أيمن آبادي، اليوم السبت في تصريحات نقلتها وكالة ”نادي الصحفيين الشبان“ الحكومية، ”إن أرقام المصابين بفيروس كورونا في منطقة غيلان وبالأخص مدينة رشت في تصاعد ملحوظ، في حين أن هذه المنطقة لا تتمتع بأي إمكانات طبية وصحية“.

ووصف أيمن آبادي أرقام مصابي وضحايا فيروس كورونا بـ ”المخيفة“ في ظل عدم وجود فحوصات واختبارات تكشف إيجابية أو سلبية المشتبه بإصابتهم بالفيروس، لافتا إلى أنه ”لا يوجد أي سرير شاغر لاستضافة المصابين الجدد بكورونا في مدينة رشت وضواحيها، ولذلك أُعلنت حالة الطوارئ في هذه المنطقة“.

ودعا البرلماني الإيراني مسؤولي بلاده إلى سرعة تسهيل توفير الإمكانات الطبية لمدينة رشت، مضيفا ”إننا في مدينة رشت والمناطق المحيطة بها نحتاج طاقما طبيا جديدا وذلك لأن أغلب الأطباء والممرضين بالمدينة أُصيبوا بفيروس كورونا أو لم يعودوا قادرين على العمل نظرا للتعب الفائق الذي أبدوه خلال الأيام الماضية“.

وحذر البرلماني الإيراني سلطات بلاده من بطء وتيرة معالجة وضع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه ”في حال لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للتصدي لفيروس كورونا في أسرع وقت فسوف نشهد كارثة إنسانية لا محالة خلال الأيام المقبلة“.

وحول تعامل السلطات مع انتشار فيروس كورونا لا سيما في مدينة قُم الواقعة بالقرب من العاصمة طهران والتي باتت بؤرة تفشي المرض لجميع المدن الإيرانية، شدد البرلماني أيمن آبادي على ضرورة أن تضع السلطات قُم في الحجر الصحي وحظر السفر منها وإليها، معتبرا أن من يمنع هذا القرار ”يرتكب ظلما كبيرا في حق البلاد“، على حد تعبيره.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا في ظل تسجيلها أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس بشكل شبه يومي بين المواطنين وحتى عدد من كبار مسؤولي النظام، فيما باتت إيران بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط بعدما سجلت أغلب دول الجوار حالات إصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من إيران.