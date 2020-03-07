الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، عن تسجيلها حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن ”الحالة الأولى تنتمي للعائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من أحد البلدان الأوروبية“، مضيفة أن ”التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين…