الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، عن تسجيلها حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ”الحالة الأولى تنتمي للعائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من أحد البلدان الأوروبية“، مضيفة أن ”التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما“.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ”ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية، المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بالمرفق أو بمنديل ورقي ذي استعمال أحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليد مباشرة“.