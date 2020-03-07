جراحات تكميم المعدة تزيد خطر الإصابة بكسور العظام‎

أكدت دراسة حديثة أجريت في السويد أن الأفراد الذين يخضعون لجراحات السمنة وإنقاص الوزن ”تكميم المعدة“، قد يواجهون مخاطر الإصابة بكسور العظام بشكل أكبر.

ووفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة حوليات الطب الباطني، قد تسبب جراحة فقدان الوزن مخاطر الكسور.

وقسّمت الدراسة مرضى سويديين يعانون من السمنة إلى فريقين؛ المجموعة الأولى ضمت 2007 من الذين عولجوا بالجراحة مثل (تحويل مسار المعدة أو ربطها) و 2040 مريضًا لم يخضعوا لأي عملية جراحية.

وخلُصت النتائج إلى أن خطر كسور العظام زاد بين المرضى الذين خضعوا لجراحة تحويل المعدة على المدى الطويل، سواء بالمقارنة مع مرضى السمنة الذين لم يخضعوا للجراحة بحسب الدكتورة صوفي أهلين من جامعة غوتنبرغ في السويد.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالكسور لدى مرضى تحويل مسار المعدة كان أعلى 2.58 مرة مما كان عليه في المرضى الذين أجروا جراحة ربط المعدة.

وأضافت أهلين أن“زيادة خطر الكسور هو أحد الآثار الجانبية الخطيرة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار العمليات الجراحية، ويجب أن يوضع ذلك في الاعتبار أيضًا أثناء المتابعة بعد الجراحة في المرضى الذين خضعوا لتحويل مسار المعدة“.