كورونا.. غزة تعلق دوام مدارسها.. والجيش الإسرائيلي يعزل 1262 جنديًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، الجمعة، تعليق الدوام في كافة مدارس محافظات القطاع السبت، كإجراء احترازي، بعد الإعلان عن وصول فيروس ”كورونا“ للأراضي الفلسطينية .

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب لها، تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 كإجراء احترازي.

وأضافت ”سيتم تقييم الأمور مساء الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية“.

بدورها، أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، تعليق دوامها الإداري والأكاديمي، ووقف العملية الدراسية حتى إشعار آخر في ظل الحديث عن الإجراءات الوقائية المتعلقة بفايروس“ كورونا ”.

وفي الإطار ذاته، كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، عن أن قيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية، قررت عزل مئات الجنود من الجيش في الحجر الصحي والعزل الانفرادي، تخوفا من تفشي كورونا في أوساط قواتها.

وذكرت القناة العبرية 13، أنه يوجد في الجيش الإسرائيلي 1262 جنديًا في العزل ”الحجر الصحي“، منوهة أن معظمهم عاد من الخارج والتقى بعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن 4 إصابات جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 21 شخصا، مؤكدة اتخاذ إجراءات احترازية من انتشاره.

في ذات السياق، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء أمس ، من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال كاتس :“ أنه يجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لردع انتشار الفيروس، بما فيها حظر دخول المسافرين من بعض الدول“ مؤكدا على أن هذه الإجراءات مبررة، وتأتي بهدف إنقاذ الأرواح، ومنع انتشار الفيروس و“منع عزل إسرائيل“.

وتفرض إسرائيل الحجر الصحى على الآلاف من مواطنيها، فيما تعزل وزارة الدفاع عددا كبيرا من الجنود في الحبس الانفرادي تخوفا من تفشي كورونا.