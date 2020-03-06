إيران تصدر 17 إصابة جديدة بكورونا إلى الصين

قالت السلطات الصحية في إقليم قانسو الصيني، مساء اليوم الجمعة، إن الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد أكد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران، ليرتفع إجمالي عدد الحالات القادمة من الجمهورية الإسلامية إلى 28.

وقالت اللجنة الصحية في قانسو في بيان على موقعها الإلكتروني: إن المصابين الجدد كانوا ضمن ركاب خاضعين للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مدينة لانتشو عاصمة الإقليم، على متن رحلات تجارية قادمة من إيران في الفترة بين الثاني والخامس من آذار/ مارس.

وكان الإقليم قد أعلن في السابق تأكيد 11 حالة قادمة من إيران.

وقالت السلطات إن 283 راكبًا إجمالًا قادمين من إيران يخضعون للحجر الصحي حاليًا.

وفي الشهر الماضي، كان قانسو أول إقليم في الصين يقلص إجراءات الطوارئ التي اتخذها في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يعكس تراجع الإصابات الجديدة.