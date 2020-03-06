وفاة و210 إصابات بفيروس كورونا في سويسرا

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قال دانيال كوش مدير إدارة الأمراض المعدية في الوكالة الوطنية للصحة العامة في سويسرا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 210 حالات. وذكر في مؤتمر صحفي في برن أن شخصا واحدا توفي مثلما أعلنت السلطات أمس الخميس.