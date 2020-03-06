قطر تسجل 3 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد – 19) المستجد. ووفق ما أعلنت الوزارة عبر موقعها، فإن الإصابات الجديدة تعود حالتان منها لمواطنين وحالة ثالثه من أسرتهما من جنسية أخرى ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في…