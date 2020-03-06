قطر تسجل 3 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد – 19) المستجد.
ووفق ما أعلنت الوزارة عبر موقعها، فإن الإصابات الجديدة تعود حالتان منها لمواطنين وحالة ثالثه من أسرتهما من جنسية أخرى ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 11 حالة.
وحسب الوزارة، فقد جرى إدخال الإصابات إلى ”مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام لتلقي العلاج اللازم وهم في حالة صحية مستقرة“، مشيرة إلى أن ”المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم“.